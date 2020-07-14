В Мариуполе пропала 16-летняя девушка, которая приехала из Германии к родственникам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Мариуполе полиции разыскала 16-летнюю девушку, которая приехала из Германии с мамой к родственникам и пропала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"13 июля в Волновахский отдел полиции обратилась жительница Мариуполя, которая в последнее время живет в Германии, с просьбой разыскать ее 16-летнюю дочь. Ребенок примерно в 14:00 ушел к дачному кооперативу, который расположен неподалеку, и не вернулся. Мобильного телефона при себе не имела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Ориентировку с приметами пропавшей получили все пешие и автомобильные наряды, сотрудники блокпостов. Полицейские проверяли вокзалы и автостанции.
"Поиски ребенка не прекращались и ночью. Утром девушка вернулась домой. Оказалось, что по дороге к дедушке она заблудилась, купила сладости и решила погулять по городу. Правонарушений в отношении несовершеннолетней совершено не было. С путешественницей и ее матерью полицейские провели профилактическую беседу", - указано в сообщении.
Напомним, на границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве.