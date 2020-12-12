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У Маріуполі затримали бойовика "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Донеччині викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав бойовиків, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“... днями оперативники Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань. Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав безпосередню участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі”, — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, чоловік виконував завдання російських кураторів, одним з яких була охорона Приазовського державного технічного університету в м. Маріуполь, що був захоплений бойовиками так званої “ДНР”.

По даному факту за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Донецького прикордонного загону Національною поліцією було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”.

"Учора прикордонники спільно зі співробітниками Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області затримали зазначеного громадянина в місті Маріуполь та доставили його до місцевої прокуратури, де йому було оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові затримали колишнього снайпера “ЛНР”.

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