В Мариуполе задержали боевика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Донецкой области разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды боевиков, передает УНН со ссылкой на пресс-служб Госпогранслужбы.
“... на днях оперативники Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе”, — говорится в сообщении.
По данным пограничников, мужчина выполнял задание российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г. Мариуполь, который был захвачен боевиками так называемой “ДНР”.
По данному факту по материалам Главного оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”.
“Вчера пограничники совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали указанного гражданина в городе Мариуполь и доставили его в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове задержали бывшего снайпера “ЛНР”.