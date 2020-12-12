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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72816 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95982 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115339 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150445 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198739 просмотра

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В Мариуполе задержали боевика "ДНР"

В Мариуполе задержали боевика "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 26444 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Донецкой области разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды боевиков, передает УНН со ссылкой на пресс-служб Госпогранслужбы.

“... на днях оперативники Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе”, — говорится в сообщении.

По данным пограничников, мужчина выполнял задание российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г. Мариуполь, который был захвачен боевиками так называемой “ДНР”.

По данному факту по материалам Главного оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”.

“Вчера пограничники совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали указанного гражданина в городе Мариуполь и доставили его в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове задержали бывшего снайпера “ЛНР”.

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