У Маріуполі сталась пожежа в одному з відділів поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Маріуполі сталася пожежа у підвальному приміщенні будівлі одного із відділів поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
“3 квітня о 00:16 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у підвальному приміщенні будівлі одного із відділів поліції у місті Маріуполь Донецької області”, — йдеться у повідомленні.
Так, бійці ДСНС з’ясували, що в підвальному приміщенні спостерігається щільне задимлення.
Повідомляється, що в будівлі було 5 співробітників Нацполіції, які до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно її залишили.
Рятувальники локалізували пожежу о 00:37 та ліквідували о 00:51.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що на Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази.