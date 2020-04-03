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У Маріуполі сталась пожежа в одному з відділів поліції

У Маріуполі сталась пожежа в одному з відділів поліції

Київ • УНН

 • 8378 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Маріуполі сталася пожежа у підвальному приміщенні будівлі одного із відділів поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“3 квітня о 00:16 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у підвальному приміщенні будівлі одного із відділів поліції у місті Маріуполь Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Так, бійці ДСНС з’ясували, що в підвальному приміщенні спостерігається щільне задимлення.

Повідомляється, що в будівлі було 5 співробітників Нацполіції, які до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно її залишили.

Рятувальники локалізували пожежу о 00:37 та ліквідували о 00:51.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що на Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази.

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