В Мариуполе произошел пожар в одном из отделов полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Мариуполе произошел пожар в подвальном помещении здания одного из отделов полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
“3 апреля в 00:16 на телефон Службы спасения „101“ поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвальном помещении здания одного из отделов полиции в городе Мариуполь Донецкой области”, — говорится в сообщении.
Так, бойцы ГСЧС выяснили, что в подвальном помещении наблюдается плотное задымление.
Сообщается, что в здании было 5 сотрудников Нацполиции, которые до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно ее оставили.
Спасатели локализовали пожар в 00:37 и ликвидировали в 00:51.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Напомним, что в Киевской области произошла масштабная пожар на территории овощебазы.