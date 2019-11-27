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У Маріуполі п’яний чоловік штовхнув сина своєї співмешканки: хлопчика госпіталізували

У Маріуполі п’яний чоловік штовхнув сина своєї співмешканки: хлопчика госпіталізували

Київ • УНН

 • 10699 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У місті Маріуполі Донецької області патрульні затримали п’яного чоловіка, який штовхнув дитину своєї співмешканки - хлопчика госпіталізували із підозрою на перелом ребер. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Ввечері на лінію "102" звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець покалічив дитину. Коли патрульні прибули за адресою, заявниця розказала, що в родині виник конфлікт, через що нетверезий співмешканець кілька разів штовхнув її 9-річного сина. Хлопець впав та вдарився о шафу", - сказано у повідомленні.

З підозрою на перелам ребра медики госпіталізували дитину разом з матір’ю, а патрульні затримали кривдника та доставили у Приморський відділ поліції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, на Чернігівщині 30-річний чоловік під час спалаху агресії поранив ножем 5-річного сина та себе.

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