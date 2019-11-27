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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107755 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98237 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107036 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118089 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 147475 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148057 просмотра

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В Мариуполе пьяный мужчина толкнул сына своей сожительницы: мальчика госпитализировали

В Мариуполе пьяный мужчина толкнул сына своей сожительницы: мальчика госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 10697 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В городе Мариуполе Донецкой области патрульные задержали пьяного мужчину, который толкнул ребенка своей сожительницы - мальчика госпитализировали с подозрением на перелом ребер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Вечером на линию "102" обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель покалечил ребенка. Когда патрульные прибыли по адресу, заявительница рассказала, что в семье возник конфликт, из-за чего нетрезвый сожитель несколько раз толкнул ее 9-летнего сына. Парень упал и ударился о шкаф", - говорится в сообщении.

С подозрением на перелом ребра медики госпитализировали ребенка вместе с матерью, а патрульные задержали обидчика и доставили в Приморский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, на Черниговщине 30-летний мужчина во время вспышки агрессии ранил ножом 5-летнего сына и себя.

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