У Маріуполі п'яні окупанти кинули у двір жителя гранату: є поранені

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"Вчора близько 20:15 в Маріуполі в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина – вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "днр війська") загально гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. У відповідь окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

У Маріуполі діти малювали синьо-жовтими кольорами на "святі", яке намагалися влаштувати окупанти.