В Мариуполе пьяные оккупанты бросили во двор жителя гранату: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Вчера в Мариуполе пьяные российские оккупанты в ответ на замечание местного жителя бросили в его двор гранату – ранены двое гражданских. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Вчера около 20:15 в Мариуполе в районе ул. Гранитная раздался взрыв. Причина – взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме из "днр войска") очень громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", – сообщил Андрющенко.
Напомним
В Мариуполе дети рисовали сине-желтыми цветами на "празднике", которое пытались устроить оккупанты.