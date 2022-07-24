В Мариуполе пьяные оккупанты бросили во двор жителя гранату: есть раненые

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"Вчера около 20:15 в Мариуполе в районе ул. Гранитная раздался взрыв. Причина – взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме из "днр войска") очень громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", – сообщил Андрющенко.

Напомним

В Мариуполе дети рисовали сине-желтыми цветами на "празднике", которое пытались устроить оккупанты.