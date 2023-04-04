У Маріуполі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Маріуполі чули звук вибуху. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.
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"Маріуполь. Повідомляють по звук вибуху в районі АС2 (перехрестя Миру та Купріна). Деталі з’ясовуємо", - написав Андрющенко.
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Радник міського голови Маріуполя повідомив, що росіяни продовжують укріплюватись в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
За його словами, робітники військової комендатури та офіцери гарнізону "оборони міста" в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи.