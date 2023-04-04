У Маріуполі пролунав вибух

Цитата

"Маріуполь. Повідомляють по звук вибуху в районі АС2 (перехрестя Миру та Купріна). Деталі з’ясовуємо", - написав Андрющенко.

Раніше

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що росіяни продовжують укріплюватись в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

За його словами, робітники військової комендатури та офіцери гарнізону "оборони міста" в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи.