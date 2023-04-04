В Мариуполе прогремел взрыв

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"Мариуполь. Сообщают по звук взрыва в районе АС2 (перекресток Мира и Куприна). Детали выясняем", - написал Андрющенко.

Ранее

Советник городского головы Мариуполя сообщил, что россияне продолжают укрепляться в ожидании контрнаступления ВСУ.

По его словам, рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона "обороны города" в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды.