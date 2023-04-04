В Мариуполе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Мариуполе слышали звук взрыва. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
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"Мариуполь. Сообщают по звук взрыва в районе АС2 (перекресток Мира и Куприна). Детали выясняем", - написал Андрющенко.
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Советник городского головы Мариуполя сообщил, что россияне продолжают укрепляться в ожидании контрнаступления ВСУ.
По его словам, рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона "обороны города" в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды.