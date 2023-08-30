У Маріуполі підлітки зняли російський прапор. Їх шукає фсб рф

Цитата

«У Маріуполі підлітки зняли російську ганчірку. Досить зухвало - поруч з окупантами. Але, підлітки є підлітки. Зафільмували та виклали в Інстаграм (профіль вже закрито). Тепер їх шукають всі російські пабліки публічно, та непублічно в місті розшукові заходи ФСБ», - написав Андрющенко.

Він закликав всіх, хто впізнає хлопців писати одразу адміну Маріупольського Спротиву або йому в приват.

«Якщо не пізно, ми приймемо заходів аби приховати хлопців від окупантів та максимально убезпечити. Не зволікайте, бо там рахунок на години в кращому. Наслідки можуть бути різні - добре якщо просто публічне вибачення на камеру», - зазначив Андрющенко.

Доповнення

Російські окупанти видали наказ про проходження в школах Маріуполя, Донецької області, всім дітям з 13 років психологічного тесту. Таким чином вони хочуть знайти тих, у кого, зокрема, проукраїнська позиція.