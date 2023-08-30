В Мариуполе подростки сняли российский флаг. Их ищет фсб рф

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«В Мариуполе подростки сняли российскую тряпку. Довольно дерзко - рядом с оккупантами. Но, подростки есть подростки. Сняли и выложили в Инстаграм (профиль уже закрыт). Теперь их ищут все российские паблики публично, и непублично в городе розыскные мероприятия фсб», - написал Андрющенко.

Он призвал всех, кто узнает ребят писать сразу админу Мариупольского Сопротивления или ему в приват.

«Если не поздно, мы примем меры, чтобы скрыть ребят от оккупантов и максимально обезопасить. Не медлите, потому что там счет на часы в лучшем случае. Последствия могут быть разные - хорошо если просто публичное извинение на камеру», - отметил Андрющенко.

Дополнение

Российские оккупанты издали приказ о прохождении в школах Мариуполя, Донецкой области, всем детям с 13 лет психологического теста. Таким образом они хотят найти тех, у кого, в частности, проукраинская позиция.