У Маріуполі окупанти розпочинають знесення будинків, людей фактично виселяють на вулицю - радник мера

Цитата

"Маріуполь. З 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків. Через обурення людей міські колаборанти вдаються до нових вигадок. Такі повідомлення розміщують на будинках, що готують до виселення. “Маневрений житловий фонд” - це те, чого в Маріуполі немає. Фактично це означає - вас виселять на вулицю, витягайте речі і йдіть, куди хочте. Головне - звучить красиво", - написав Андрющенко у Telegram.

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Та сама ситуація, з його слів, з компенсацією за житло та ремонтом.

"У районних адміністраціях окупантів вже вголос говорять, що приватний сектор відновлюється сам. Щодо багатоповерхівок досі лунають обіцянки, навіть попри офіційні заперечення донецької “влади”. Більшість маріупольців через дощі почала самостійне відновлення дахів будівель. Гуртуються під’їздами, здають по ломбардам цінні речі за безцінь, на гроші купують матеріали та відновлюють дахи. Ломбарди контролюються колаборантами, які продовжують наживатись на горі містян", - зазначив Андрющенко.

Доповнення

У зруйнованому Маріуполі російські окупанти під приводом “відновлення” міста будують військові об’єкти.