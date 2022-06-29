В Мариуполе оккупанты начинают снос домов, людей фактически выселяют на улицу - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты начинают снос домов с 1 июля, людей фактически выселяют на улицу, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Мариуполь. С 1 июля оккупационная власть начинает снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, готовящих к выселению. “Маневренный жилищный фонд” – это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает – вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и уходите, куда хотите. Главное – звучит красиво", - написал Андрющенко в Telegram.
Детали
Та же ситуация, по его словам, с компенсацией за жилье и ремонтом.
"В районных администрациях оккупантов уже вслух говорят, что частный сектор восстанавливается сам. Относительно многоэтажек до сих пор раздаются обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой “власти”. Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш зданий. Объединяются подъездами, сдают по ломбардам ценные вещи по дешевке, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши. Ломбарды контролируются коллаборантами, продолжающими наживаться на горе горожан", - отметил Андрющенко.
Дополнение
В разрушенном Мариуполе российские оккупанты под предлогом “восстановления” города строят военные объекты.