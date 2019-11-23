У Малайзії померла остання самка суматранського носорога
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Малайзії померла остання самка суматранського носорога, після чого цей вид офіційно визнали вимерлим у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
В Азії на волі залишилося близько 100 особин цього виду, однак вченим не вдалося їх знайти.
25-річна самка на імʼя Іман померла від раку, з 2014 року вона проживала на острові Борнео. Останній самець цього виду носорога у Малайзії помер у травні цього року.
"Її смерть була природною, і безпосередня причина була віднесена до категорії шокових. Іман приділяли пильну увагу і турботу з того моменту, як її отримали в березні 2014 року, аж до моменту її смерті", — заявила міністр туризму, культури і навколишнього середовища штату Сабах Крістін Лʼю.
Нагадаємо, вперше в результаті штучного запліднення на світ з'явився рідкісний носоріг.