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У Малайзії померла остання самка суматранського носорога

У Малайзії померла остання самка суматранського носорога

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Малайзії померла остання самка суматранського носорога, після чого цей вид офіційно визнали вимерлим у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

В Азії на волі залишилося близько 100 особин цього виду, однак вченим не вдалося їх знайти.

25-річна самка на імʼя Іман померла від раку, з 2014 року вона проживала на острові Борнео. Останній самець цього виду носорога у Малайзії помер у травні цього року.

"Її смерть була природною, і безпосередня причина була віднесена до категорії шокових. Іман приділяли пильну увагу і турботу з того моменту, як її отримали в березні 2014 року, аж до моменту її смерті", — заявила міністр туризму, культури і навколишнього середовища штату Сабах Крістін Лʼю.

Нагадаємо, вперше в результаті штучного запліднення на світ з'явився рідкісний носоріг.

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