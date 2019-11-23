В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
В Азии на свободе осталось около 100 особей этого вида, однако ученым не удалось их найти.
25-летняя самка по имени Иман умерла от рака, с 2014 года она проживала на острове Борнео. Последний самец этого вида носорога в Малайзии умер в мае этого года.
"Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Иман уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, до момента его смерти", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.
Напомним, впервые в результате искусственного оплодотворения на свет появился редкий носорог.