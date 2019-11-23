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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39266 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107752 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98221 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога

В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога

Киев  •  УНН

 • 16045 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

В Азии на свободе осталось около 100 особей этого вида, однако ученым не удалось их найти.

25-летняя самка по имени Иман умерла от рака, с 2014 года она проживала на острове Борнео. Последний самец этого вида носорога в Малайзии умер в мае этого года.

"Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Иман уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, до момента его смерти", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.

Напомним, впервые в результате искусственного оплодотворения на свет появился редкий носорог.

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