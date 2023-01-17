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У лютому відбудеться перша оцінка виконання Україною рекомендацій Єврокомісії – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України відбудеться в лютому. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду, передає УНН.

У лютому відбудеться перша оцінка виконання Україною рекомендацій Єврокомісії – Шмигаль

Цитата

“Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою “домашню роботу”, перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС. Зокрема, завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро”, – зазначив Шмигаль.

Деталі

За словами прем’єр-міністра, одним із ключових кроків на цьому етапі є завершення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Наразі вже пройдено п’ять етапів із дев’яти.

“Зараз Уряд стурбований можливістю затягування цього процесу. Кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій і відповідну співбесіду з Конкурсною комісією”, – додав Шмигаль.

Голова Уряду впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав наступні кроки для інтеграції з ЄС.

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