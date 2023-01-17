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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В феврале состоится первая оценка выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 525676 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии относительно дальнейшей евроинтеграции Украины состоится в феврале. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.

В феврале состоится первая оценка выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии - Шмыгаль

Цитата

“Для Украины важно вовремя и в полном объеме выполнить свою “домашнюю работу”, первая оценка которой состоится уже в феврале этого года в ходе Саммита Украина-ЕС. В частности, завершить конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро”, – отметил Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, одним из ключевых шагов на этом этапе является завершение конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро. Сейчас уже пройдено пять этапов из девяти.

“Сейчас Правительство обеспокоено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическое задание, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией”, – добавил Шмыгаль.

Глава Правительства уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января подать перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал следующие шаги для интеграции с ЕС.

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