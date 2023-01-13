Україна завершує виконання рекомендацій Єврокомісії: Шмигаль назвав наступні кроки для інтеграції з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки для інтеграції. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду розповів, які саме кроки очікують на Україну після виконання усіх рекомендацій ЄС, передає УНН.
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“Зараз ми завершуємо виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять нам запустити наступні кроки для інтеграції. Також ми маємо проаналізувати відповідність нашого законодавства законодавству Євросоюзу, щоб чітко розуміти обсяг робіт, які потрібно виконати”, – сказав прем’єр.
Деталі
За словами Шмигаля, паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям та впровадженням європейського законодавства, Україна буде готуватися до безпосередніх переговорів щодо самого вступу.
“Що це означає? Буде сформована переговорна позиція України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом. Будуть сформовані команди переговорників з української сторони, які фахово зможуть обговорити деталі в різних сферах. Це стане підставою для відкриття офіційних перемовин про вступ”, – продовжив він.
Після цього на Україну чекає шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ України до ЄС. Українська влада розраховує пройти цей шлях менше ніж за 2 роки, тоді Україна стане повноправним членом ЄС.
“Будуть остаточно скасовані всі бар’єри на торгівлю, обмеження щодо руху робочої сили, Україна отримає доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС. Об’єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції”, – пояснив прем’єр-міністр.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з топ-тем саміту Україна-ЄС на початку лютого стануть переговори про членство України у Євросоюзі.