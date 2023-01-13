Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии: Шмыгаль назвал следующие шаги для интеграции с ЕС

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“Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги для интеграции. Также мы должны проанализировать соответствие нашего законодательства законодательству Евросоюза, чтобы четко понимать объем работ, которые нужно выполнить”, – сказал премьер.

Детали

По словам Шмыгаля, параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства, Украина будет готовиться к непосредственным переговорам относительно самого вступления.

“Что это значит? Будет сформирована переговорная позиция Украины, которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные секторы экономики и государства в целом. Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые профессионально смогут обсудить детали в различных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении”, – продолжил он.

После этого Украину ждет путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Украинские власти рассчитывают пройти этот путь менее чем за 2 года, тогда Украина станет полноправным членом ЕС.

“Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения по движению рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции”, – пояснил премьер-министр.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из топ-тем саммита Украина-ЕС в начале февраля станут переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.