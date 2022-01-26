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Шахед-136

У лютому розпочнуться навчання Сил терооборони за участю місцевих влад - Резніков

У лютому розпочнуться навчання Сил терооборони за участю місцевих влад - Резніков

Київ • УНН

 • 18986 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У лютому цього року Міністерство оборони України ініціює проведення навчань Сил територіальної оборони із залученням очільників обласних, районних держадміністрацій та міських голів у чотирьох регіонах. Про це під час засідання уряду повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“В лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію. Тобто ми зберемо чотири регіони по черзі - північ, схід, південь і захід, - де будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України”, - заявив Резніков.

Додамо

Очільник міністерства оборони також повідомив, що наразі сформовано командування Сил територіальної оборони Збройних сил України, та чотири регіональних управління.

“Так само як і Збройних сил України по інших видах командування, а саме Схід, Захід, Південь, Північ. Сьогодні вже сформовано в режимі мирного часу відповідна кількість батальйонів й в нас ще буде 25 бригад. На сьогодні всі прикордонні області, в яких знаходяться Сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу вже сформовані на 70%, що дозволяє їм забезпечувати та виконувати поставлені задачі”, — зазначив Резніков.

Як інформував УНН, у складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон — одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).

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