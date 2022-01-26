У лютому розпочнуться навчання Сил терооборони за участю місцевих влад - Резніков

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“В лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію. Тобто ми зберемо чотири регіони по черзі - північ, схід, південь і захід, - де будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України”, - заявив Резніков.

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Очільник міністерства оборони також повідомив, що наразі сформовано командування Сил територіальної оборони Збройних сил України, та чотири регіональних управління.

“Так само як і Збройних сил України по інших видах командування, а саме Схід, Захід, Південь, Північ. Сьогодні вже сформовано в режимі мирного часу відповідна кількість батальйонів й в нас ще буде 25 бригад. На сьогодні всі прикордонні області, в яких знаходяться Сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу вже сформовані на 70%, що дозволяє їм забезпечувати та виконувати поставлені задачі”, — зазначив Резніков.



Як інформував УНН, у складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон — одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).