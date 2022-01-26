В феврале начнутся учения Сил терооборони с участием местных властей - Резников

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Киев • УНН

 • 18979 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В феврале этого года Министерство обороны Украины инициирует проведение учений Сил территориальной обороны с привлечением руководителей областных, районных госадминистраций и городских голов в четырех регионах. Об этом во время заседания правительства сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие. То есть мы соберем четыре региона по очереди - север, восток, юг и запад, - где будем учить глав администраций областных, районных, а также городских голов, где будут развернуты батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины”, - заявил Резников.

Добавим

Глава министерства обороны также сообщил, что в настоящее время сформировано командование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, и четыре региональных управления.

“Так же как и Вооруженных сил Украины по другим видам командования, а именно Восток, Запад, Юг, Север. Сегодня уже сформировано в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов и у нас еще будет 25 бригад. На сегодня все пограничные области, в которых находятся Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени уже сформированы на 70%, что позволяет им обеспечивать и выполнять поставленные задачи”, — отметил Резников.

Как информировал УНН, в составе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион — одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

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