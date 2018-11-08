У Львові знову запустили опалювальний сезон
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Опалювальний сезон відновили сьогодні у Львові. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
"Відповідно до розпорядження міського голови Львова, "Львівтеплоенерго" та "Залізничнетеплоенерго" сьогодні відновлюють подачу опалення до всіх житлових будинків. Температуру теплоносія регулюватимуть, залежно від температури зовнішнього повітря", – повідомили у прес-службі міськради.
У мерії зазначили, що опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Саме тому його розпочали 22 жовтня. Однак у зв’язку з підвищенням температури повітря з 29 жовтня опалювальний сезон був тимчасово зупинений.
"Від 8 листопада, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень становитиме +10°C, а вночі +4°C, тобто середньодобова температура буде +7°C. Тому було прийнято рішення відновити подачу опалення для населення", – уточнили у львівській мерії.
Нагадаємо, у зв’язку із забороною використовувати газ в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів. Однак 26 жовтня опалювальний сезон запустили знову.