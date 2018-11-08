Во Львове снова запустили отопительный сезон
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Отопительный сезон возобновили сегодня во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Согласно распоряжению городского головы Львова, "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго" сегодня восстанавливают подачу отопления во всех жилых домах. Температуру теплоносителя будут регулировать в зависимости от температуры наружного воздуха", – сообщили в пресс-службе горсовета.
В мэрии отметили, что отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет + 8°C. Именно поэтому его начали 22 октября. Однако в связи с повышением температуры воздуха с 29 октября отопительный сезон был временно остановлен.
"От 8 ноября, согласно прогнозу синоптиков, температура днем +10°C, а ночью 4°C, то есть среднесуточная температура будет + 7°C. Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения", – уточнили во львовской мэрии.
Напомним, в связи с запретом использовать газ в Краматорске приостановили отопительный сезон, как только тепло начало поступать в дома местных жителей. Однако 26 октября отопительный сезон запустили снова.