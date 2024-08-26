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У Львові жінка не встала під час гімну в укритті райадміністрації: міськрада відреагувала

У Львові жінка не встала під час гімну в укритті райадміністрації: міськрада відреагувала

Київ • УНН

 • 12750 перегляди

У Львові під час повітряної тривоги жінка не встала при виконанні гімну в укритті. Міська рада заявила, що вона не є працівницею міської установи, та закликала шанувати державні символи.

У Львові під час повітряної тривоги в укритті Залізничної райадміністрації жінка  не встала під час виконання гімну. В міськраді запевнили, що вона не є працівницею міської установи. Про це УНН повідомляє із посиланням на  телеграм-канал Львівської міської ради.

Щодо ситуації, яка сталась сьогодні під час повітряної тривоги в укритті Залізничної районної адміністрації: жінка, яка не встала під час хвилини мовчання і виконання гімну - не є працівницею міської установи

- йдеться у заяві міськради.

Водночас мерія закликала жителів з повагою ставитись до державних символів України та гідно вшановувати пам'ять людей, які загинули внаслідок ворожих дій окупанта.

На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням26.08.24, 10:15 • 19296 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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