У Львові жінка не встала під час гімну в укритті райадміністрації: міськрада відреагувала
Київ • УНН
У Львові під час повітряної тривоги жінка не встала при виконанні гімну в укритті. Міська рада заявила, що вона не є працівницею міської установи, та закликала шанувати державні символи.
У Львові під час повітряної тривоги в укритті Залізничної райадміністрації жінка не встала під час виконання гімну. В міськраді запевнили, що вона не є працівницею міської установи. Про це УНН повідомляє із посиланням на телеграм-канал Львівської міської ради.
Щодо ситуації, яка сталась сьогодні під час повітряної тривоги в укритті Залізничної районної адміністрації: жінка, яка не встала під час хвилини мовчання і виконання гімну - не є працівницею міської установи
Водночас мерія закликала жителів з повагою ставитись до державних символів України та гідно вшановувати пам'ять людей, які загинули внаслідок ворожих дій окупанта.
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