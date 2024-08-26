Во Львове женщина не встала во время гимна в укрытии райадминистрации: горсовет отреагировал

Во Львове во время воздушной тревоги в укрытии Железнодорожной райадминистрации женщина не встала во время исполнения гимна. В горсовете заверили, что она не является работницей городского учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеграмм-канал Львовского городского совета.

Относительно ситуации, которая произошла сегодня во время воздушной тревоги в укрытии Железнодорожной районной администрации: женщина, которая не встала во время минуты молчания и исполнения гимна - не является работницей городского учреждения - говорится в заявлении горсовета.

В то же время мэрия призвала жителей с уважением относиться к государственным символам Украины и достойно чтить память людей, погибших в результате враждебных действий оккупанта.

На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням