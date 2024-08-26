Во Львове женщина не встала во время гимна в укрытии райадминистрации: горсовет отреагировал
Киев • УНН
Во Львове во время воздушной тревоги женщина не встала при исполнении гимна в укрытии. Городской совет заявил, что она не является работницей городского учреждения, и призвал уважать государственные символы.
Во Львове во время воздушной тревоги в укрытии Железнодорожной райадминистрации женщина не встала во время исполнения гимна. В горсовете заверили, что она не является работницей городского учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеграмм-канал Львовского городского совета.
Относительно ситуации, которая произошла сегодня во время воздушной тревоги в укрытии Железнодорожной районной администрации: женщина, которая не встала во время минуты молчания и исполнения гимна - не является работницей городского учреждения
В то же время мэрия призвала жителей с уважением относиться к государственным символам Украины и достойно чтить память людей, погибших в результате враждебных действий оккупанта.
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