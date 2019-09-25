У Львові затримали збувачів наркотиків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Львові поліцейські затримали злочинне угруповання, причетне до збуту наркотичних та психотропних речовин. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, передає кореспондент УНН.
"Працівники управління протидії наркозлочинності спільно зі співробітниками кримінальної поліції Львівщини, а також разом зі слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 23 вересня затримали організатора та трьох виконавців, які здійснювали збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини амфетамін", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники, жителі Львова, віком 19-26 років, один з яких – раніше судимий, через мережу Інтернет приймали замовлення від наркозалежних і після перерахунку грошей на банківську картку робили на території Львова так звані закладки.
"Крім того, правоохоронці встановили постачальника наркотичного засобу канабіс. Ним виявився раніше судимий 55-річний мешканець Львівщини. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та реєстрації зловмисників, під час яких виявили та вилучили амфетамін, канабіс, кущі коноплі та спеціальне обладнання для її вирощування. А також не зареєстровані рушницю та два пістолети, набої різного калібру, банківські карти, мобільні телефони та інші речові докази",- повідомили у поліції.
Організатора та виконавців затримано в порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу. Жителям Львова загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також зараз вирішується питання щодо повідомлення постачальнику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція викрила злочинну групу з 5-ти осіб, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну.