Во Львове задержали сбытчиков наркотиков

"Работники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками криминальной полиции Львовской области, а также вместе со следователями Галицкого отдела полиции и под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 23 сентября задержали организатора и трех исполнителей, которые осуществляли сбыт наркотического средства канабис и психотропного вещества амфетамин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники, жители Львова, возрастом 19-26 лет, один из которых - ранее судимый, через Интернет принимали заказы от наркозависимых и после пересчета денег на банковскую карточку делали на территории Львова так называемые закладки.

"Кроме того, правоохранители установили поставщика наркотического средства канабис. Им оказался ранее судимый 55-летний житель Львовской области. Полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства и регистрации злоумышленников, при которых обнаружили и изъяли амфетамин, канабис, кусты конопли и специальное оборудование для ее выращивания. А также не зарегистрированные ружье и два пистолета, патроны различного калибра, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства ", - сообщили в Нацполиции.

Организатора и исполнителей задержали в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Жителям Львова грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также сейчас решается вопрос о сообщение поставщику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Днепре полиция разоблачила преступную группу из 5-ти человек, которая занималась изготовлением и сбытом метамфетамина.