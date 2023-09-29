У Львові запрацював інноваційний реабілітаційний центр для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових Recovery, повідомили на сайті проєкту, передає УНН.
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Зазначається, що новий центр оснащено надсучасним обладнанням відповідно до міжнародних стандартів і облаштовано з урахуванням вимог інклюзивності приміщень.
Відділення центру відремонтували і розширили з 20 до 44 ліжко-місць. У палатах є багатофункціональні ліжка з електроприводом і відповідними меблями для зручного перебування пацієнтів.
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«Повністю укомплектовано кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій, а також встановлено обладнання з віртуальною реальністю, що забезпечує зворотний звʼязок із пацієнтами», – йдеться в повідомленні.
У центрі додали, що понад 1000 захисників і захисниць упродовж року зможуть отримати тут допомогу з відновлення.
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