Во Львове заработал инновационный реабилитационный центр для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных Recovery, сообщили на сайте проекта, передает УНН.
Детали
Отмечается, что новый центр оснащен сверхсовременным оборудованием в соответствии с международными стандартами и обустроен с учетом требований инклюзивности помещений.
Отделение центра отремонтировали и расширили с 20 до 44 койко-мест. В палатах есть многофункциональные кровати с электроприводом и соответствующей мебелью для удобного пребывания пациентов.
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«Полностью укомплектованы кабинеты эрготерапии, индивидуальной физической терапии, ассистивных технологий, а также установлено оборудование с виртуальной реальностью, обеспечивающее обратную связь с пациентами», – говорится в сообщении.
В центре добавили, что более 1000 защитников и защитниц в течение года смогут получить здесь помощь по восстановлению.
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