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Вперше в Україні у Національному інституті раку працюватиме реабілітаційне відділення

Вперше в Україні у Національному інституті раку працюватиме реабілітаційне відділення

Київ • УНН

 • 334308 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Національному інституті раку розпочало роботу реабілітаційне відділення для пацієнтів з онкологією та військовими травмами. Це перше в Україні реабілітаційне відділення при онкологічному медзакладі. Його пропускна спроможність – 60 пацієнтів на день, передає УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

У Національному інституті раку розпочало роботу реабілітаційне відділення для пацієнтів з онкологією та військовими травмами. На реалізацію проекту меценати спрямували 2,8 млн гривень. З жовтня медзаклад планує укласти договір з Національною службою здоров’я України за пакетами «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах».

«Це перше в Україні реабілітаційне відділення при онкологічному медзакладі. Ми вдячні партнерам та благодійникам за допомогу у розширені мережі реабілітаційних відділень у медичних закладах. Розвиток реабілітаційних послуг залишається одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства охорони здоров’я. Наразі ми фіксуємо, що попит реабілітацію зростає з кожним наступним днем повномасштабної війни», — зауважив перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Пропускна спроможність новоствореного реабілітаційного відділення — 60 пацієнтів на день. З пацієнтами працюватимуть мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

До складу мультидисциплінарних команд увійшли лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, медичні сестри з реабілітації та асистенти. Фахівці супроводжуватимуть пацієнтів із перших днів післяопераційного періоду та працюватимуть над їхнім відновленням.

Наразі у медзакладі реконструйовано три зали фізичної терапії загальною площею 100 м², відремонтовано та облаштовано кабінети для відновлення й тренування ходи, для індивідуальних і групових занять, для підвісної терапії та занять на тренажерах, а також просторий санвузол, обладнаний для людей з інвалідністю.

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