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Впервые в Украине в Национальном институте рака будет работать реабилитационное отделение

Впервые в Украине в Национальном институте рака будет работать реабилитационное отделение

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Национальном институте рака начало работу реабилитационное отделение для пациентов с онкологией и военными травмами. Это первое в Украине реабилитационное отделение при онкологическом медучреждении. Его пропускная способность – 60 пациентов в день, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

В Национальном институте рака начало работу реабилитационное отделение для пациентов с онкологией и военными травмами. На реализацию проекта меценаты направили 2,8 млн гривен. С октября медучреждение планирует заключить договор с Национальной службой здоровья Украины по пакетам «Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях» и «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях».

«Это первое в Украине реабилитационное отделение при онкологическом медучреждении. Мы благодарны партнерам и благотворителям за помощь в расширении сети реабилитационных отделений в медицинских учреждениях. Развитие реабилитационных услуг остается одним из приоритетных направлений работы Министерства здравоохранения’я. Сейчас мы фиксируем, что спрос на реабилитацию растет с каждым последующим днем полномасштабной войны», — отметил первый заместитель Министра здравоохранения Сергей Дубров.

Пропускная способность новосозданного реабилитационного отделения — 60 пациентов в день. С пациентами будут работать мультидисциплинарные реабилитационные команды.

В состав мультидисциплинарных команд вошли врач физической реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, медицинские сестры по реабилитации и ассистенты. Специалисты будут сопровождать пациентов с первых дней послеоперационного периода и работать над их восстановлением.

Сейчас в медучреждении реконструированы три зала физической терапии общей площадью 100 м², отремонтированы и обустроены кабинеты для восстановления и тренировки походки, для индивидуальных и групповых занятий, для подвесной терапии и занятий на тренажерах, а также просторный санузел, оборудованный для людей с инвалидностью.

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