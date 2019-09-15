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У Львові з балкону зняли жінку, яка чотири дні просиділа у замкненій квартирі

У Львові з балкону зняли жінку, яка чотири дні просиділа у замкненій квартирі

Київ • УНН

 • 20695 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Львові рятувальники зняли з балкону жінку, яка 4 доби провела у зачиненій квартирі, бо не могла відчинити двері. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

“Прибувши на місце, рятувальники за допомогою колінчастого автомобільного підіймача потрапили на балкон квартири, зняли дівчину та спустили її до низу. Дівчину 1994 року народження було передано працівникам поліції. Як повідомила потерпіла, вона 4 доби пробула зачинена в квартирі”, — йдеться в повідомленні.

Дівчина медичної допомоги не потребувала. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві на вул. Кіото на балконі власного будинку застрелився чоловік.

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