Во Львове с балкона сняли женщину, которая четыре дня просидела в запертой квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во Львове спасатели сняли с балкона женщину, которая 4 суток провела в закрытой квартире, потому что не могла открыть дверь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
"Прибыв на место, спасатели с помощью коленчатого автомобильного подъемника попали на балкон квартиры, сняли девушку и спустили ее вниз. Девушку 1994 года рождения было передано работникам полиции. Как сообщила потерпевшая, она 4 суток пробыла закрыта в квартире", - говорится в сообщении.
Девушка в медицинской помощи не нуждалась. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве на ул. Киото на балконе собственного дома застрелился мужчина.