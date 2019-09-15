Во Львове с балкона сняли женщину, которая четыре дня просидела в запертой квартире

"Прибыв на место, спасатели с помощью коленчатого автомобильного подъемника попали на балкон квартиры, сняли девушку и спустили ее вниз. Девушку 1994 года рождения было передано работникам полиции. Как сообщила потерпевшая, она 4 суток пробыла закрыта в квартире", - говорится в сообщении.

Девушка в медицинской помощи не нуждалась. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве на ул. Киото на балконе собственного дома застрелился мужчина.