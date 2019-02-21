У Львові юні футболісти позмагалися за "Кубок Довіри"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У суботу, 16 лютого, у Львові пройшов перший регіональний етап дитячого футбольного турніру "Кубок Довіри". Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
За право потрапити до фіналу турніру змагалися 18 змішаних команд зі Львова та Львівської області.
"Протягом кількох місяців дівчата та юнаки тренувалися під керівництвом полісменів — інспекторів ювенальної превенції та патрульної поліції", - розповіли у ФФУ, додавши, що відбір поліцейських, які пройшли спеціальні тренінги, був здійснений у жовтні 2018 року.
Переможцем турніру стала збірна команда учнів шкіл Городоцького району "Авіатор". Друге місце отримала команда учнів Стрийського району "Скеля", третє - команда учнів львівської СЗШ № 68 "Залізяки".
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"Ми повинні дбати про дітей, адже без дітей немає майбутнього. Практика, коли полісмени виступають тренерами для дітей, футбольних команд, у нас застосовується вперше. Цей досвід є важливим для налагодження довірчих стосунків між дітьми та правоохоронцями. Діти сприймають таке спілкування позитивно. Це тішить, адже для нас безпека дітей — на першому місці.
Саме у співпраці полісменів, дітей, тренерів і гравців відбувається побудова довірчих відносин. Тож і назва цього турніру є символічною — Кубок Довіри", — прокоментував перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Наступні регіональні змагання відбудуться в суботу, 23 лютого, у Слов’янську. Участь у заході візьмуть 7 команд. 16 березня турнір пройде у Києві, за участю 14-ти команд.
Фінал турніру, до якого потраплять переможці регіональних етапів змагань, пройде 23 березня у Києві.
Нагадаємо, як писав УНН, у Києві пройшов зимовий турнір пам'яті Баля.