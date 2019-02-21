Во Львове юные футболисты соревновались за "Кубок Доверия"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В субботу, 16 февраля, во Львове прошел первый региональный этап детского футбольного турнира "Кубок Доверия". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
За право попасть в финал турнира соревновались 18 смешанных команд из Львова и Львовской области.
"В течение нескольких месяцев девушки и юноши тренировались под руководством полицейских - инспекторов ювенальной превенции и патрульной полиции", - рассказали в ФФУ, добавив, что отбор полицейских, которые прошли специальные тренинги, был осуществлен в октябре 2018 года.
Победителем турнира стала сборная команда учащихся школ Городокского района "Авиатор". Второе место получила команда учеников Стрыйского района "Скала", третье - команда учеников львовской СОШ № 68 "Железяка".
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"Мы должны заботиться о детях, ведь без детей нет будущего. Практика, когда полицейские выступают тренерами для детей, футбольных команд, у нас применяется впервые. Этот опыт важен для налаживания доверительных отношений между детьми и правоохранителями. Дети воспринимают такое общение положительно. Это радует, ведь для нас безопасность детей - на первом месте.
Именно в сотрудничестве полицейских, детей, тренеров и игроков происходит построение доверительных отношений. Поэтому и название этого турнира является символической - Кубок доверия", - прокомментировал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Следующие региональные соревнования состоятся в субботу, 23 февраля, в Славянске. Участие в мероприятии примут 7 команд. 16 марта турнир пройдет в Киеве с участием 14-ти команд.
Финал турнира, в который попадут победители региональных этапов соревнований, пройдет 23 марта в Киеве.
Напомним, как писал УНН, в Киеве прошел зимний турнир памяти Баля.