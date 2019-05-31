У Львові встановили причетних до штурму міськради

КИЇВ. 31 травня. УНН. Поліцейські встановили осіб, причетних до інциденту у міській раді Львова, під час якого виламали двері і сталася штовханина та бійка, правоохоронці почали посилено охороняти район ратуші. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.