У Львові встановили причетних до штурму міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Поліцейські встановили осіб, причетних до інциденту у міській раді Львова, під час якого виламали двері і сталася штовханина та бійка, правоохоронці почали посилено охороняти район ратуші. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.
"Поліцейські опитали очевидців події та встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, хімічну та інші. Під час досудового розслідування правоохоронці також вивчають записи камер відеоспостереження.
"Правоохоронці вживають усіх заходів для притягнення осіб, винних у вчиненні правопорушення, до відповідальності", - додали у поліції.
Окрім того, на площі Ринок поблизу Львівської міськради поліцейські "цілодобово здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку".
У поліції нагадали, що 29 травня, об 11:12, отримали повідомлення про те, що на площі Ринок група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшли у приміщення Львівської міськради.
За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.