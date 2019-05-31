Во Львове установили причастных к штурму горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Полицейские установили лиц, причастных к инциденту в городском совете Львова, во время которого выломали двери и произошла потасовка и драка, правоохранители начали усиленно охранять район ратуши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, химическую и другие. Во время досудебного расследования правоохранители также изучают записи камер видеонаблюдения.
"Правоохранители принимают все меры для привлечения лиц, виновных в совершении правонарушения, к ответственности", - добавили в полиции.
Кроме того, на площади Рынок возле Львовского горсовета полицейские "круглосуточно осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка".
В полиции напомнили, что 29 мая, в 11:12, получили сообщение о том, что на площади Рынок группа лиц, взломав замок входной двери, прошли в помещение Львовского горсовета.
По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.