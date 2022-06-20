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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Львові виникла пожежа, горіла церква УПЦ МП

У Львові виникла пожежа, горіла церква УПЦ МП

Київ • УНН

 • 136374 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На Сихові у місті Львів горіла дерев’яна церква Московського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Як зазначається, 19 червня о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев'яній церкві.

До місця події було направлено рятувальників. О 23:19 пожежу локалізовано та о 23:30 ліквідовано.

Постраждалих внаслідок займання немає.

Нагадаємо 

В селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області сталася пожежа, знищено 4,5 тонни врожаю.

Українські Національні Новини

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