У Львові виникла пожежа, горіла церква УПЦ МП

Деталі

Як зазначається, 19 червня о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев'яній церкві.

До місця події було направлено рятувальників. О 23:19 пожежу локалізовано та о 23:30 ліквідовано.

Постраждалих внаслідок займання немає.

Нагадаємо

В селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області сталася пожежа, знищено 4,5 тонни врожаю.