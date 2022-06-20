У Львові виникла пожежа, горіла церква УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Сихові у місті Львів горіла дерев’яна церква Московського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Як зазначається, 19 червня о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев'яній церкві.
До місця події було направлено рятувальників. О 23:19 пожежу локалізовано та о 23:30 ліквідовано.
Постраждалих внаслідок займання немає.
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