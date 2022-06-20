Во Львове возник пожар, горела церковь УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На Сыхове в городе Львов горела деревянная церковь Московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как отмечается, 19 июня в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Антоненко-Давидович в деревянной церкви.
К месту происшествия были направлены спасатели. В 23:19 пожар локализован и в 23:30 ликвидирован.
Пострадавших в результате возгорания нет.
Напомним
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