У Львові увімкнули опалення у школах та лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Відсьогодні в усіх бюджетних установах Львову ввімкнули опалення, передає УНН із посиланням на повідомлення мера міста Андрія Садового у Facebook.
"Відсьогодні усі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення безпосередньо за керівниками", - повідомив Садовий.
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Також мер міста зазначив, що триматиме це питання під особистим контролем.
"Діти та хворі мають бути в теплі", - заявив він.
Як повідомляв УНН, ще 4 жовтня у Львові увімкнули опалення сімом об’єктам соціальної сфери.