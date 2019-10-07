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У Львові увімкнули опалення у школах та лікарнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Відсьогодні в усіх бюджетних установах Львову ввімкнули опалення, передає УНН із посиланням на повідомлення мера міста Андрія Садового у Facebook.

У Львові увімкнули опалення у школах та лікарнях

"Відсьогодні усі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення безпосередньо за керівниками", - повідомив Садовий.

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Також мер міста зазначив, що триматиме це питання під особистим контролем.

"Діти та хворі мають бути в теплі", - заявив він.

Як повідомляв УНН, ще 4 жовтня у Львові увімкнули опалення сімом об’єктам соціальної сфери.

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