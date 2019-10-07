Во Львове включили отопление в школах и больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. С сегодняшнего дня во всех бюджетных учреждениях Львова включили отопление, передает УНН со ссылкой на сообщение мэра города Андрея Садового в Facebook.
"С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями", - сообщил Садовый.
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Также мэр города отметил, что будет держать этот вопрос под личным контролем.
"Дети и больные должны быть в тепле", - заявил он.
Как сообщал УНН, еще 4 октября во Львове включили отопление семи объектам социальной сферы.