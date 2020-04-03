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У Львові у двох лікарів підтвердили коронавірус

У Львові у двох лікарів підтвердили коронавірус

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Львові у двох лікарів підтвердили коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, передає УНН.

"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для ПЛР-тестування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один з медиків — це лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. У лікарні швидкої допомоги провели опитування осіб, з якими контактував хворий, всіх людей ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування. Також медики обстежують родичів хворого лікаря.

Також вказано, що другий лікар — з 5-ої міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.

Нагадаємо, станом на ранок на Львівщині загалом є 13 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу, двоє — вже одужали.

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