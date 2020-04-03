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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84945 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100306 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102485 просмотра

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5 марта, 15:49 • 109797 просмотра

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Актуальное
Во Львове у двух врачей подтвердили коронавирус

Во Львове у двух врачей подтвердили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 14248 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львове в двух врачей подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

"У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавируса. Сейчас эти медики изолированы, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц забирают биоматериал для ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из медиков - это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией. В больнице скорой помощи провели опрос лиц, с которыми контактировал больной, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования. Также медики обследуют родственников больного врача.

Также указано, что второй врач - с 5-й городской поликлиники, он находился на лечении в 5-й больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют. Мужчина 1966 года рождения, перевезен в инфекционную больницу.

Данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получено сегодня.

Напомним, по состоянию на утро во Львовской области в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, двое - уже выздоровели.

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