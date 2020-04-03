Во Львове у двух врачей подтвердили коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львове в двух врачей подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавируса. Сейчас эти медики изолированы, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц забирают биоматериал для ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, один из медиков - это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией. В больнице скорой помощи провели опрос лиц, с которыми контактировал больной, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования. Также медики обследуют родственников больного врача.
Также указано, что второй врач - с 5-й городской поликлиники, он находился на лечении в 5-й больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют. Мужчина 1966 года рождения, перевезен в инфекционную больницу.
Данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получено сегодня.
Напомним, по состоянию на утро во Львовской области в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, двое - уже выздоровели.