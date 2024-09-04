У Львові тривають пошуки постраждалих від атаки рф: найскладніша ситуація на локації з глибоким завалом
Київ • УНН
Після ударів у Львові працюють понад 130 рятувальників з 30 одиницями спецтехніки. Найскладніша ситуація на одній з локацій, де на обмеженій території є глибокий завал, під яким можуть бути люди.
Після атаки російських військ у Львові тривають пошуки постраждалих, найскладніша ситуація на одній з локацій, де на обмеженій території є глибокий завал, під яким можуть бути люди, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Деталі
"Зараз на місцях влучань у Львові працюють понад 130 надзвичайників. Залучили 30 одиниць спецтехніки. Пошуки постраждалих тривають. Найбільша складність у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди", - повідомив Козицький у Telegram.
З його слів, рятувальники роблять все, щоб працювати максимально швидко та максимально обережно.
Нічна атака рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер04.09.24, 09:04 • 90701 перегляд