Во Львове продолжаются поиски пострадавших от атаки рф: самая сложная ситуация на локации с глубоким завалом

После атаки российских войск во Львове продолжаются поиски пострадавших, самая сложная ситуация на одной из локаций, где на ограниченной территории есть глубокий завал, под которым могут быть люди, сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

"Сейчас на местах попаданий во Львове работают более 130 чрезвычайников. Привлекли 30 единиц спецтехники. Поиски пострадавших продолжаются. Самая большая сложность в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Под ним еще могут быть люди", - сообщил Козицкий в Telegram.

По его словам, спасатели делают все, чтобы работать максимально быстро и максимально осторожно.

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