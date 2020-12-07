У Львові троє людей отруїлись чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні у Львові у квартирі на вул. Коновальця, 25 (Франківський район) отруїлися чадним газом троє осіб, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"... сьогодні, 7 грудня, близько 14.30 год у квартирі на вул. Коновальця, 25 (Франківський район) отруїлися чадним газом троє осіб. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправлено в обласну клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.
До з’ясування обставин події, у квартирі тимчасово відключили подачу газу.
Нагадаємо, двоє дітей отруїлися чадним газом у Львові.