Во Львове три человека отравились угарным газом

"... сегодня, 7 декабря, около 14.30 в квартире на ул. Коновальца, 25 (Франковский район) отравились угарным газом три человека. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

До выяснения обстоятельств происшествия, в квартире временно отключили подачу газа.

Напомним, двое детей отравились угарным газом во Львове.