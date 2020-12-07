Двоє дітей отруїлися чадним газом у Львові

"6 грудня, близько 13:50 у Львові в квартирі двоповерхового багатоквартирного будинку на вулиці Заводській, 41, отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, у тому числі 2 дітей (2005 та 2019 року народження). Потерпілих, у стані середнього ступеня важкості, госпіталізовано у медичні заклади міста Львова", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що квартира обладнана ПГ-4, газовою колонкою та газовим конвектором. До з’ясування обставин події, у квартирі тимчасово відключено подачу газу до газової колонки.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, подружжя отруїлося чадним газом на Кіровоградщині.